سياسي تونسي: لن نسمح بوضع بلادنا تحت وصاية عثمانية جديدة

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق دعوته للقوى السياسية التونسية إلى التوافق على مواجهة التهديدات التركية.





وقال مرزوق: "انتهى عهد التدخلات العسكرية ولن نسمح بأن تصبح تونس تحت وصاية عثمانية جديدة".









وكانت مصادر قد كشفت لصحيفة "البيان" الإماراتية عن خطط تركيا لتحويل قاعدة الوطية الجوية إلى مركز لانطلاق الإرهابيين من ليبيا إلى تونس، لا سيما أن أنقرة خبيرة في إرسال الإرهابيين إلى دول المنطقة، مثلما يحدث في سوريا.





وأوضحت المصادر أن هناك مخططًا تركيًا لتحويل قاعدة الوطية في ليبيا، لتكون بؤرة ومركزًا للمقاتلين، خاصة من سوريا والعراق، وذلك بعدما أعلن الجيش الليبي سيطرته على منطقة الكازيرما وكوبري المطار جنوب طرابلس.





وأضافت المصادر ان تركيا تستغل علاقتها بجماعة الإخوان في تونس، لاستخدام الأراضي التونسية، كمعبر لتمرير الأسلحة والمرتزقة، لدعم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني، التي تسعى لتحرير طرابلس من الميليشيات المسيطرة عليها.





ومن جانبها، حذرت الجزائر من أن تدفق الأسلحة نحو ليبيا، يمثل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية التي تحظر تصدير السلاح إلى هذا البلد. وقال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، في بيان، إن تدفق السلاح إلى ليبيا، ساهم في تسليح مجموعات إرهابية تهدد أمن المنطقة.