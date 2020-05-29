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ثقافة

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "موهبتى من بيتى" بالأردن

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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طارق موسى

اختتمت مديرية الثقافة في محافظة عجلون بالمملكة الأردنية اسبوعها الثقافي من مسابقة موهبتي من بيتي والذى ضم  فروع  الرسم والتصوير الوطني والنصوص الادبية. 


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من جانبه قال مدير الثقافة فى محافظة عجلون الاردنية  سامر فريحات فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، ان المسابقة اطلقت بدعم من وزارة الثقافة الاردنية ، وشارك فيها العديد من المتسابقين الذين يتمتعون بقدرات ومواهب متعددة .


 

 واشار الى أن اسماء الفائزين اعلنت بالوزارة بمناسبة عيد الاستقلال عبر ابداع وطني.


أوضح  أن المسابقات والبرامج الثقافية التي تم بثها عن بعد على صفحة الفيس بوك اسهمت بتطوير الامكانيات والقدرات الابداعية للمشاركين من مختلف الشرائح المجتمعية ومن مختلف الفئات العمرية واعطى فسحة جديدة للتواصل مع المجتمع الأردني بجميع فئاته.

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