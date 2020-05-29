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ثقافة

جامعة الحسن الثانى بالدار البيضاء تطلق مهرجانها الثقافى الأول عن بعد

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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طارق موسى

تنظم جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بالمملكة المغربية ، مهرجانها الثقافي الأول عن بعد تحت شعار "الإبداع سند نفسي للإنسان"، وذلك في الفترة ما بين 28 ماي الجاري و10 يونيو المقبل . 


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وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أنه في الوقت الذي تراجعت فيه  العديد من الأنشطة الجامعية هذه الفترة بسبب الحجر الصحي وانتشار فيروس كورونا المستجد، توصلت الجامعة إلى مواجهة التحدي والالتزام بمواعيد بعض الأنشطة على نحو يتلاءم ومستلزمات اللحظة.


 

وأضافت الجامعة أن تنظيم النسخة الأولى لمهرجانها الثقافي والفكري يأتي في هذا السياق، وتحت عنوان استثنائي الذي يعكس ما نعيشه جميعا في هذه المرحلة.

 

واوضحت الجامعة انها  من خلال هذا المهرجان الثقافي سعت إلى إتاحة الفرصة لفنانيها الطلبة لتكييف إبداعاتهم وملاءمتها مع ظروف الحجر الصحي، وذلك عبر المشاركة عن بعد، في مبادرة تتوخى مرافقة الطلبة من خلال الفن، ودعم مواهبهم عن بعد.

 

وأشارت الجامعة إلى أن برنامج النسخة الأولى من المهرجان الثقافي لجامعة الحسن الثاني، يشكل فرصة لترسيخ بعد المواطنة  لهذه المؤسسة وتعزيز روح الانتماء الطلابي إليها، ويتضمن إقامة مسابقات في مجالات فنية وثقافية مختلفة، كالمسرح والعزف والغناء والفيلم القصير جدا والحكي والرسم والتصوير.

 

كما يخصص المهرجان على هامش أنشطته الفنية، حسب البيان، جائزتين استثنائيتين، واحدة للعمل التطوعي خلال فترة الحجر الصحي، وأخرى لقراءة رواية الطاعون للكاتب الفرنسي ألبير كامي.

 

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