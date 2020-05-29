يتم تجميعها من خلال المدارس الفنية.. افتتاح أول منفذ لبيع الكمامات بـ بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المنفذ الأول لبيع الكمامات التي يتم تجميع مكوناتها من خلال المدارس الفنية، وتحت إشراف صحي وفني من مديرية الصحة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن التالية: البنوك والأسواق والمواصلات العامة والمولات والمحال التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة، بدءًا من غدٍ السبت، ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.





وأشار محافظ بني سويف، إلى أن هذا المنفذ هو المنفذ الأول الذي وفرته المحافظة لبيع الكمامات، حيث تم إتاحة كميات منها، مع جهود متواصلة لتوفير كميات أخرى بسعر التكلفة الذي يتغير تبعا لآليات السوق وأسعار المادة الخام، بجانب العمل على توفير كمامات القماش خلال الأيام القادمة، وذلك بالتنسيق مع المناطق الصناعية وبإشراف صحي من مديرية الصحة وطبقا للمواصفات القياسية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الجهود هو ضبط سعر الكمامات بالأسواق من خلال زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار، ومنع كافة صور احتكار هذه السلعة التي تعتبر من السلع الأساسية خلال هذه الفترة.





كما أشار المحافظ إلى أن هذه الجهود يتم تنفيذها من خلال التكامل والتعاون بين أجهزة المحافظة المختلفة ضمن فريق عمل يعمل بروح الفريق الواحد، بجانب حشد وتوحيد جهود المجتمع المدني للدفع بخطة الدولة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، موضحا أن توفير الكمامات يتم عن طريق تعاون التربية والتعليم من خلال المدارس الفنية التي تقوم بتجميعها لتقليل سعر التكلفة، وتقوم مديرية الصحة بالإشراف الصحي والفني على المنتج، مع قيام لجنة مشرفة من المحافظة برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد التي تم تكليفها بالإشراف على توفير مكونات الكمامة ومتابعة تجميعها والاشراف الصحي عليها وتوفير منافذ لبيعها.



