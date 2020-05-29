لمدة 6 أشهر.. تونس تمدد حالة الطوارئ اعتبارا من الغد

أعلنت الحكومة التونسية تمديد حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لمدة 6 أشهر اعتبارًا من غد السبت.





وأعرب رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، الأحد الماضي، عن أمله في استئناف موسم العطلات في البلاد في مطلع يوليو.









وفي وقت سابق من الشهر، قالت وزيرة المشاريع الوطنية الكبرى، لبنى الجريبي، إن السلطات تخطط لإعادة فتح المتاحف والفنادق والمساجد ابتداء من 4 يونيو وربما إعادة تشغيل الاقتصاد بأكمله في 14 يونيو.





وبدأت سلطات الدولة في تخفيف القيود الاقتصادية التي تم إدخالها للحد من تفشي كوفيد 19 في أوائل شهر مايو، ما سمح للمصانع وقطاع الخدمات ووكالات البناء باستئناف الأنشطة.





وفي 15 مايو، رفعت الحكومة التونسية الحظر المفروض على تشغيل مراكز التسوق الكبيرة والأسواق التجارية.



