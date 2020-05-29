AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لمدة 6 أشهر.. تونس تمدد حالة الطوارئ اعتبارا من الغد

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:34 م
علم تونس
علم تونس
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت الحكومة التونسية تمديد حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لمدة 6 أشهر اعتبارًا من غد السبت.

وأعرب رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، الأحد الماضي، عن أمله في استئناف موسم العطلات في البلاد في مطلع يوليو. 


وفي وقت سابق من الشهر، قالت وزيرة المشاريع الوطنية الكبرى، لبنى الجريبي، إن السلطات تخطط لإعادة فتح المتاحف والفنادق والمساجد ابتداء من 4 يونيو وربما إعادة تشغيل الاقتصاد بأكمله في 14 يونيو.

وبدأت سلطات الدولة في تخفيف القيود الاقتصادية التي تم إدخالها للحد من تفشي كوفيد 19 في أوائل شهر مايو، ما سمح للمصانع وقطاع الخدمات ووكالات البناء باستئناف الأنشطة.

وفي 15 مايو، رفعت الحكومة التونسية الحظر المفروض على تشغيل مراكز التسوق الكبيرة والأسواق التجارية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تونس تعلن قرارات مالية طارئة لمواجهة كورونا.. والفخفاخ: نعيش ظروفا أصعب من الثورة

الدور المصري المتوازن في سوريا.. وإعلان حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

الصحف الإماراتية اليوم.. مصر توافق على استئناف مفاوضات سد النهضة.. الصين تعلن النصر على فيروس كورونا.. وإنتاج مليار جرعة من لقاح إكسفورد في سبتمبر

تونس: لم نسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

4 آلاف جنيه غرامة وأشغال شاقة.. مخالفات الطوارئ الصحية دخلت مرحلة الحسم لمواجهة كورونا

على حمام السباحة.. ريم مصطفى تتألق بإطلالة صيفية

إثيوبيا تعدم 39 من المعارضة وتعتقل الآلاف.. اعرف التفاصيل

هل يجوز القراءة من المصحف والشخص مستلق على الفراش

شاهد .. لقطات مروعة لمرضى كورونا في شوارع إيران

الصحة: ارتفاع عدد متعافي كورونا لـ 5511 وخروجهم من العزل والحجر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للأتربة والفيروسات .. 3 وصفات لتنظيف المنزل في ظل كورونا

مصابو السرطان الأكثر عرضة للإصابة بـ كورونا.. ما السبب؟

شاهد.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة