شباب إمبابة يحولون شارع 15 بالرسومات والألوان النوبية الجذابة .. فيديو

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قال سامح أمير من مؤسسي حملة مبادرة أجمل شارع، إن فكرة المبادرة جاءت من فراغ الحظر وعدم الحركة على خلفية فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه :"طلعت الفكرة من أخ صغير لينا وأننا ندهن الحيطان بدل من تنظيفها كل شوية".





وتابع أمير :"عملنا رسومات تطلع الطاقة السلبية اللي فينا وعملنا رسومات مبهجة، وكانت الفكرة أنه ننفذ التراث النوبي في الرسومات".

وأكمل أمير :"كنا بنشتغل في اليوم أكثر من 13 ساعة ومحدش كان بيزهق وكنا بنشتغل واحنا مبسوطين، ونفسنا مصر كلها تبقي مبهجة زي شارع 15 وبأيدينا ونتعلم أننا ازاي نعمل الحاجة ونحافظ عليها".