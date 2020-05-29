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حوادث

شرطة التموين تواصل حملاتها المكبرة لضبط الأسواق.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:48 م
مواصلة الحملات التموينية
مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسوا
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كتب محمد صبرى

 واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .


وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.


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جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.
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