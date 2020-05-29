صباح البلد يعاود تقديم فقراته بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.. غدا

بعدما انقضى شهر رمضان المبارك وانتهت إجازة عيد الفطر المبارك، يعود برنامج صباح الذى يذاع على قناة صدى البلد من جديد غدا السبت.









يذاع البرنامج فى الثامنة صباحا طوال أيام الاسبوع، ويناقش البرنامج غدا تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حيث يعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات التى توليه الدولة اهتماما كبيرا.





برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية ، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.





ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.





كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة