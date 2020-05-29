أخبار تهمك.. الكمامة غدا أو الغرامة.. رئيس الكاف يتلقى تهديدات من الترجي.. وفيات كورونا فى مصر تسجل أعلى رقم

نشر موقع صدى البلد الإخبارى عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات القليلة الماضية وحرصا من الموقع نقدم لكم أبرز تلك الأخبار
4 آلاف جنيه غرامة للمخالفين.. الحكومة تحدد 6 أماكن لارتداء الكمامة إجباريا بدءا من الغد
تطبق الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبارا من غد السبت الموافق 30 مايو الجاري، إجراءات الإلزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري... لمزيد من التفاصيب اضغط هنا
تصريحات نارية.. شهادة رئيس الكاف أمام المحكمة الرياضية بشأن مباراة الوداد والترجي
كشفت تقارير مغربية عن الشهادة التي أدلى به أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن قضية الوداد والترجي أمام المحكمة الرياضية، اليوم الجمعة... للمزيد اضغط هنا
قفزة في الوفيات .. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بـ كورونا.. و34 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم.. للمزيد اضغط هنا
طرح المطهرات وكولونيا 555 على بطاقات التموين أول يونيو
بعد مصرع ٤ أطفال وجدتهم.. ماس كهربائي وراء حريق شقة الدقي
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الأولية أن ماسا كهربائيا وراء حريق شقة بالدقي والذي أسفر عن مصرع ٤ أطفال وجدتهم العجوز. للمزيد اضغط هنا