أخبار تهمك.. الكمامة غدا أو الغرامة.. رئيس الكاف يتلقى تهديدات من الترجي.. وفيات كورونا فى مصر تسجل أعلى رقم

أعلنت

وزارة الصحة

والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس

كورونا

من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة

الصحة العالمية