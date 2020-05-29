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تفاصيل أداء أول صلاة جمعة من مسجد السيدة نفيسة.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:32 م
صلاة
صلاة
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عادل نصار

عرضت الإعلامية رانيا هاشم، في برنامجها «مانشيت»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، تقريرًا، عن أداء أول صلاة جمعة من مسجد السيدة نفسية بعد توقف دام قرابة الشهرين.

 

وخلال التقرير، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيد والفلسفة بجامعة الأزهر، إن خطبة الجمعة التي تناولت الحفاظ على النفس بشكل عام جميع العلماء تحدثوا فيها، مضيفا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالحفاظ على النفس.


وأضاف عبد المنعم، أنه أمر شرعي ومن لم يفعله يكون مخطئا ويحاسبه المولى سبحانه وتعالى، متابعا أن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دائما يخبرنا أن الله جلا وعلا ما أنزل داء وإلا جعل له دواء.

 

وأشار أستاذ العقيد والفلسفة بجامعة الأزهر، إلى أن  الحفاظ على النفس مسألة فطرية وشرعية.

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