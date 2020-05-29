نمتلك أقدم فستان.. معلومات تاريخية مثيرة للحضارة المصرية القديمة

قال بسام الشماع الباحث في علم المصريات، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، ان مصر تمتلك حضارة عريقة وأصيلة ولديها حضارة عريقة ممتلئة بالابداعات .





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وأضاف بسام الشماع لـ صدى البلد، ان اقدم فستان في العالم حتي الان مصري وتم اكتشافه في مقبرة طرخان جنوبي القاهرة بخمسين كيلومترا، والثوب مصنوع من الكتان ومخيط ومصمم وبه فتحة في الصدر على شكل سبعة والفستان موجود حاليا في متحف بيتري للآثار المصرية في لندن، وهو اكتشاف نادر لا مثيل له لأنه من ملابس الإنسان البدائي.





وأوضح الشماع انه على بعد 100 كيلو غرب ابو سمبل تم اكتشاف دائرة من الحجارة قطرها 4 امتار وتعد أقدم من الأهرامات وتوحيد القطرين وكانت تستخدم معرفة التقويم وأيضا علم الفلك ومعرفة بعض الاتجاهات بالإضافة الي معرفة أول يوم في الصيف والشتاء اول ويعد المصريين أول من تعلموا الفلك.









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وأشار أستاذ علم المصريات إلى أنه في عام 2013 في شرق مصر في وادي الجرف تم اكتشاف بردية تؤكد ان من بنى الهرم الأكبر خوفو المصريين خاصة أن اليهود يزعمون انهم هم من بنوا الأهرامات، حيث أكدت البردية كذبهم.









وتابع أن البردية بها رئيس أحد العمال أثناء ذهابه مع مجموعة من العمال إلى منطقة طرة من أجل قطع الحجارة حتى يتم وضعها على مراكب ضخمة ونقلها إلى منطقة الأهرامات وايضا أسم الملك خوفو.



