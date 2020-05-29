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توك شو

أشادت بـ الاختيار.. والدة أحد شهداء البرث: علمنا أنه في سيناء يوم استشهاده

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:36 م
كتيبة 103 صاعقة
كتيبة 103 صاعقة
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عادل نصار
قالت زينب محمد، والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح، أحد شهداء كمين البرث، إنها لم تقدر على مشاهدة مسلسل "الاختيار"، ولكن تابعت بعض اللقطات على النت؛ لأن المشاهد كانت صعبة عليها، على حد قولها.

وأشارت زينب محمد، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المُذاع على فضائية "المحور"، إلى أن أشقاء الشهيد وأقاربه أشادوا بالمسلسل، وبالممثل الذي أدى دوره، لأنه سلط الضوء على جزء من تضحيات الشهيد في سيناء، وكانت شخصية الفنان قريبة  منه إلى حد كبير.

وتابعت: "محمد كان أول فرحتي وأول إخواته، ولم يتزوج ووهب حياته للجيش المصري، وكان متفوقًا في دراسته، وكان من الضباط المرموقين في سلاح المدفعية، وكان ضابطًا متميزًا ومثقفا"، لافتة إلى أنهم لم يعلموا أنه في سيناء إلا يوم استشهاده؛ لأنه كان يخبرهم أنه في الإسماعيلية.
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