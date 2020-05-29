والله ما فتحتها.. تفاصيل تسليم سائق حقيبة بها مليون جنيه لصاحبها.. فيديو

روى محمد علي، سائق ببني سويف صاحب واقعة تسليم حقيبة بها مليون جنيه لصاحبها، تفاصيل الواقعة، قائلًا: إنه سائق أتوبيس منذ أكثر من 20 عامًا، لافتًا إلى أن المحافظة كلفت الشركة بتوصيل العائدين من الخارج إلى مناطق العزل.





وأضاف "علي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، قائلا: إنه وصل الركاب وقضى الليلة عند أحد أقاربه في القاهرة في آخر جمعة في رمضان، متابعًا أن أحد رجال الأمن تواصل معه هاتفيًا وقال له: "في واحد قال إنه نسي شنطة في العربية وفيها شقى عمره كله".





واستكمل أن صاحب الحقيبة تواصل معه وأكد له أن الحقيبة يوجد بداخلها كل ما يملك، متابعًا: "قولتله لو الشنطة في العربية والله العظيم هتاخدها؛ لأن لهفة الراجل وهو بيكلمني خلعت قلبي"، مضيفًا أنه ظل يبحث بداخل الأتوبيس 3 مرات، وعندما وجدها تواصل مع صاحبها وأبلغه، معلقًا: "والله ما فتحتها".