تعليم القاهرة: فتح باب التظلم من نتائج جميع الصفوف .. اليوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فتح باب تقديم التظلمات في نتيجة جميع الصفوف بدءا من اليوم الأحد 31 مايو وحتى 18 يونيو المقبل.









اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 ، الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019 /2020.





أما نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 فقد بلغت 98.6 % ، حيث قدم عدد (153020) طالب وطالبة المشروعات البحثية المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني ، من أصل 155055 طالب وطالبة .









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كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الاعدادي لطلاب الصم وضعاف السمع والمكفوفين وطلاب المدارس الدولية بنسبة نجاح 100%.









واعتمد محافظ القاهرة ايضا نتيجة الصف الثالث الاعدادي المهني بنسبة نجاح ١٠٠% ونتيجة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 99%.





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وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة والبالغ عددهم ( 2035) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في 21 يونيو القادم .









http://www.cairogovresults.com/Results/PreparatoryCertificate ثم ادخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض النتيجة . وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ، وذلك بالدخول علىثم ادخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض النتيجة .









كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة علي أن ، التظلمات في جميع الصفوف تبدأ بعد اجازة عيد الفطر وحتي 18/6/2030





وقد جاء ترتيب الإدارات في نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة كالتالي :

حصدت إدارة القاهرة الجديدة المركز الأول ، وحصدت ادارة وسط القاهرة المركز الثاني ، وحصدت ادارة حلوان المركز الثالث، وحصدت ادارة شبرا التعليمية المركز الرابع ، وحصدت ادارة روض الفرج التعليمية المركز الخامس ، بنسبة نجاح 100% للخمس إدارات الأولي.





كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن فتح فتح باب التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية "الفصل الدراسى الثاني " ولمدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عنها وفقا القرار الوزارى رقم313.