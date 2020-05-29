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منوعات

لقطات إجرامية.. مسلحون يخططون لاغتيال ضباط شرطة في وضَح النهار بالمكسيك

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:54 م
صدى البلد
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احمد شريف

نجا مجموعة من رجال شرطة في شمال وسط المكسيك من كمين مميت، عندما فتح أربعة مسلحين  النار عليهم في وسط الشارع.


وبحسب ما جاء بصحيفة ديلي ميل البريطانية، وقع الحادث المروع بعد ظهر الأحد في مدينة زاكاتيكاس في غوادالوبي عندما ترك رجل وامرأة أيديهما فجأة أثناء سيرهما عبر الشارع بين حركة المرور، وفتحا النار على عدد من رجال الشرطة.


وأوضحت الصحيفة أن كاميرا مراقبة التقطت مقطع فيديو لضابطة من شرطة بلدية غوادالوبي ،  كانت تقود عربة الشرطة ، حيث كبحت سيارتهم للسماح بمرور المشتبه بهم الى الشارع قبل أن يتوقفوا فجأة و يبدأوا في إطلاق النار عليها.


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وكشف مقطع فيديو ثان سجلته كاميرا سيارة الشرطة ذات الدفع الرباعي أن رجلا وامرأة آخرين كانا يقفان في زاوية بجوار صالون تجميل ينتظران رجال الشرطة حتى يتوقفوا تماما.


 ويبين  المقطع وقف ٤ مسلحين ، الذين لا يزالون هاربين من القانون ، على بعد عدة أقدام من السيارة  الشرطة مطلقين  20 طلقة على الأقل قبل أن يركضوا بإحدى الزوايا، بعد فشلهم في قتل الضباط.


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