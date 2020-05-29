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فن

الإعلامي عبدالله بن دفنا الأكثر تأثيرًا في الإمارات

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:09 م
عبدالله بن دفنا
عبدالله بن دفنا
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سعيد فراج
تصدر الإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا، في تصويت استطلاع ضم عددا من نشطاء ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي المعروفين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك في الاستطلاع مصوتون بلغ عددهم، أكثر من 83 ألف مصوت، وحصل عبدالله بن دفنا على 41861 ألف صوت بنسبة بلغت 50.34٪ وبفارق مرتفع مقارنة بالمركز الثاني من المرشحين.

يذكر أن عبدالله بن دفنا، شارك في العديد من الفعاليات الوطنية، والنشاط الوطني محليا وخارجيا، إضافة إلى حصوله على عدد كبير من التكريمات في شتى الفعاليات في الدولة وخارجها. 

وتصدر هاشتاج بن دفنا أقوى مؤثر في الإمارات ترند الإمارات حيث شارك فيه عدد كبير من المدونين وذلك في موقع التدوينات القصيرة تويتر.
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