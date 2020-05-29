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فن

"رسالة الشوق" بالإندونيسي بصوت مصطفى عاطف.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:57 م
مصطفى عاطف
مصطفى عاطف
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سعيد فراج
طرح المنشد مصطفي عاطف ، أمس، قصيدة جديدة بعنوان "رسالة الشوق" وهي مزيج من الكلمات الإندونيسية والعربية، حيث كتب كلمات الإندونيسية "الحبيب علي الكاف" وكتب الكلمات العربية "الإمام علي بن محمد الحبشي". 


قصيدة جديدة بعنوان "رسالة الشوق" لـ مصطفى عاطف، من ألحان تراث وتوزيع أحمد عبد السلام و كلارنيت حموسو ومنتج منفذ أحمد أمين كما تم تصوير القصيدة علي طريقة الفيديو كليب  وكان مدير التصوير عادل صبري والمونتاج و الإخراج لأحمد أمين.


من جهة أخرى، أذاعت مجموعة قنوات المتحدة  وهي "سي بي سي - وقناة الحياة -واون " بالإضافة إلى  التلفزيون المصري الأذان الجديد  بصوت المنشد الشاب مصطفى عاطف  وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


ويعد المنشد الشاب مصطفى عاطف مؤذن مسجد الفتاح العليم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يعتبر درة العمارة الإسلامية الحديثة، وجوهرة الإنشاءات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ويمثل إنجازا جديدا يضاف لسلسلة إنجازات الدولة المصرية فى مجال البناء والتشييد، ليصبح من أكبر المساجد فى المنطقة العربية.
 
ولد "مصطفى" وتربّى على حُب القرآن الكريم  واكتشفت عائلته موهبته حينما كان يقوم بتسجيل شرائط ويكتب عليها اسمه “الشيخ مصطفى عاطف” وهو في عُمر الخمس سنوات، على طريقة شرائط المشايخ الكبار التي يشاهدها في غرفة والده، وحلم بتسجيل القرآن الكريم ووصل إلى هذا الحلم وهو في سن الـ 18 عامًا مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

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