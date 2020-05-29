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رياضة

بولندا تسمح بعودة جزئية للجماهير إلى استادات كرة القدم

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو علم
أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافسكي قبل ساعات من استئناف منافسات الدوري البولندي لكرة القدم، أنه سيتم السماح بعودة جزئية للجماهير إلى استادات كرة القدم اعتبارا من يوم 19 يونيو المقبل، بحيث يشكل الحضور 25 % فقط من السعة الاستيعابية للاستاد.

وأوضح مورافسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع زبيجنيو بونييك، رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، أنه بمجرد فتح الاستادات، سيفترض على المشجعين الجلوس بالطرق التي تراعى احتياطات الوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيجرى إعادة تنظيم عمليات بيع التذاكر والدخول إلى الاستاد، من أجل تفادي الزحام.
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