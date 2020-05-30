قاتل منسى بمسلسل الاختيار: طفل حاول قتلى بمسدس لعبة انتقاما للشهيد.. فيديو

كشف الفنان محمد يوسف، مجسد دور أبوعميرة التكفيري، قاتل الشهيد البطل أحمد منسي بمسلسل الاختيار، تفاصيل مشاركته في العمل.





وقال يوسف، في تصريحات تليفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، إن هذا العمل يعد من أهم الأعمال التي قدمها في عالم الفن خلال الفترة الأخيرة، معبرا عن عميق فرحته بالمشاركة في مسلسل الاختيار الذي يحكي قصة أبطال الجيش في سيناء أمام التكفيريين.





وخلال الحوار، كشف يوسف، موقفا طريفا كونه قاتل الشهيد أحمد منسي، قائلا :"كنت جالس في احد المقاهي وفجأة جاء لي طفل وحاول إطلاق خرز من مسدس لعبة لأني قاتل منسي".

وأضاف يوسف، أن الطفل اسمه خالد مغربي وأخذت وقت طويل لتهدئته، مشيرا إلى أن دوره في العمل كان صعبا للغاية.