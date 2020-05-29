AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أخبار البرلمان| مقترح بإضافة الكمامة على بطاقة التموين.. و9 حالات تعرض العقار للإزالة

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:52 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة الموافق 29 مايو: 






















Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار البرلمان: تأجيل جلسات النواب لـ 29 أبريل.. وتحرك برلماني لإضافة الكحول على بطاقات التموين

اخبار البرلمان.. تشريعات صارمة لمواجهة الشقق المفروشة بعد خلية الأميرية.. و30 جنيها لحل أزمة العالقين بالخارج

تحركات برلمانية لإتاحة الكمامات على بطاقات التموين.. نواب: أصبحت منتجًا ضروريًا.. ومطالب بتشديد الرقابة على الصيدليات

أخبار البرلمان.. من 300 لـ 5 آلاف جنيه مخالفة ارتداء الكمامة.. ومطالب بحظر المواقع الأباحية

أخبار البرلمان| عقوبات تصل لـ 5 آلاف جنيه لعدم ارتداء الكمامة ولتعطيل دفن ضحايا كورونا.. ومطالب بزيادة أسعار القطارات

أخبار البرلمان| حقيقة إقامة مائدة إفطار وسط القاهرة.. وعقوبة تصل لـ 5 آلاف جنيه لمخالفة ارتداء الكمامة

ترشيحاتنا

تفاصيل اشتباكات السودان وإثيوبيا على ضفاف أحد روافد النيل.. فيديو جراف

والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة

أخبار النادي الأهلي.. فايلر يرفض نجم بيراميدز.. واعتزال عاشور

السودان يحذر من اندلاع حرب شاملة مع إثيوبيا

احذر الذروة.. 10 نصائح لحمايتك من عدوى كورونا خارج المنزل

وزير التعليم يدعم رسالة النيابة العامة العاجلة لأولياء الأمور.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 علامات إذا ظهرت عليك تنذرك بـ سرطان الثدي

فقدان السمع.. مضاعفات غير متوقعة لـ تراكم شمع الأذن لفترات طويلة

بـ الأحمر المكشوف .. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة