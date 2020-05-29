أخبار البرلمان| مقترح بإضافة الكمامة على بطاقة التموين.. و9 حالات تعرض العقار للإزالة

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة الموافق 29 مايو: طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين4 آلاف جنيه غرامة | برلمانى يطالب بتطبيق عقوبة عدم ارتداء الكمامة من غدٍبرلماني يكشف حقيقة تكلفة بروتوكول علاج فيروس كورونا في المستشفياتمتى أتعرض للعزل المنزلي أو الحجر الصحي بسبب كورونا.. صحة النواب تجيبكيف حمى القانون الجديد حقوق ذوي الإعاقة؟.. تفاصيل9 حالات لا يمكن التصالح بها وتعرض عقارك للإزالة.. تعرف عليها4 آلاف جنيه غرامة وأشغال شاقة.. مخالفات الطوارئ الصحية دخلت مرحلة الحسم لمواجهة كورونااحذروا فتنة الإرهابية.. دعم مؤسسات الدولة تطالب بمساندة الجيش الأبيض لمواجهة كورونالمدة أسبوعين.. البرلمان يبحث مع وزير التعليم تأجيل امتحانات الثانوية العامةلتقليل العدوى بـ كورونا.. برلماني يناشد المواطنين ارتداء الكمامة بوسائل النقلطلاب مصابون بـ كورونا.. برلماني يطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة