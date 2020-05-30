آداب حلوان تتلقى استفسارات وشكاوى الطلاب عبر صفحتها على فيسبوك

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان ضوابط إعداد المشاريع البحثية الخاصة بها للطلاب المستجدين والباقين للإعادة والمحملين بمواد تخلف.









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وأوضح اتحاد طلاب الكلية، أنه على الطلاب الراغبين فى طرح أي استفسارات بشأن المشاريع البحثية، أو أى مشكلة في كتابة البحث ، التواصل معهم عبر صفحاتهم الرسمية على فيسبوك.





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وكان ذلك بعد أن أعلن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى أنه قد تقرر رسميا استبدال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالمعاهد والجامعات المصرية ، بمشاريع بحثية.





ويأتي ذلك بسبب أزمة تعليق الدراسة و جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وسط التجمعات الطلابية .



