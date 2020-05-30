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تعليم

آداب حلوان تتلقى استفسارات وشكاوى الطلاب عبر صفحتها على فيسبوك

السبت 30/مايو/2020 - 12:59 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان ضوابط إعداد المشاريع البحثية الخاصة بها للطلاب المستجدين والباقين للإعادة والمحملين بمواد تخلف.


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وأوضح اتحاد طلاب الكلية، أنه على الطلاب الراغبين فى طرح أي استفسارات بشأن المشاريع البحثية، أو أى مشكلة في كتابة البحث ، التواصل معهم عبر صفحاتهم الرسمية على فيسبوك.

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وكان ذلك بعد أن أعلن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى أنه قد تقرر رسميا استبدال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالمعاهد والجامعات المصرية ، بمشاريع بحثية.

ويأتي ذلك بسبب أزمة تعليق الدراسة و جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وسط التجمعات الطلابية .

ومن المقرر أن يبدأ طلاب النقل  تسليم مشاريعهم البحثية ابتداء من يوم ٣١ مايو ٢٠٢٠.
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