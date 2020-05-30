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حوادث

إحكام السيطرة الأمنية.. جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية يشن حملاته

السبت 30/مايو/2020 - 03:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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اسلام مقلد - رامي المهدى
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة حملات أمنية مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:
ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع ) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (11 ألف جنيه).

وفى مجال الأمن العام: ضبط قضية واحدة (إنتهاء فترة التصريح ).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (47) مخالفة مرورية متنوعة.

و فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (58) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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