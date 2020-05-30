AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

النجاح أو الرسوب فقط.. هكذا سيتم تصحيح الأبحاث الجامعية

السبت 30/مايو/2020 - 08:35 ص
ابحاث
ابحاث
Advertisements
نهلة الشربيني
أقر المجلس الأعلى للجامعات إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الإمتحانات - بناء على قرار من مجلس الجامعة - أحد البديلين " الرسائل البحثية و الاختبارات الإلكترونية"، وبإجراء أي من البديلين المتقدمين لا ترصد درجات للطلاب (وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط).

وفي حال عدم قبول الرسالة البحثية ( المقالة البحثية – المشروع بحثى – بحث مرجعي) التي أعدها الطالب في مقرر أو أكثر أو حال عدم إجتيازه  للإختبار الإلكتروني، - تتولى الجامعات وضع القواعد المنظمة لذلك  شريطة منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة سواء بإعادة التقدم برسالة أخرى أو إعادة  إجراء الإختبار الكترونيا بحسب الأحوال وإذا لم تقبل الرسالة المقدمة منه للمرة الثانية أو لم يجتز الإختبار الالكتروني للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا في تلك المادة و تطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة  لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين.

ويقوم الطالب بإعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدا (مع التأكيد على إلتزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول اية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت إقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا أوإنها تعد مجرد نقلًا لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية).

كما تعقد إختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من إجراء الإختبارات إلكترونيا لجميع الطلاب وذلك شريطة التأكد من توافر وسيلة تواصل الكترونية لدي الطلاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفيش درجات والاعتماد على الرسوب أو النجاح فقط.. تفاصيل قرار استبدال امتحانات الجامعات بالأبحاث

الأعلى للجامعات الخاصة يعلن شروط نجاح الطلاب

الأعلى للجامعات يعلن موعد تسليم الرسائل وتفاصيل الامتحانات الإلكترونية

الاكتفاء بعمل بحث يتصدر تويتر .. ومغردون : عايزين نتخرج قبل حدوث كارثة تانية

علوم القاهرة: استبدال الامتحانات ببحوث لطلاب فرق النقل الثلاثة

جامعة سوهاج تطبق نظام الأبحاث .. وتؤكد: الكليات تختار الموضوعات

ترشيحاتنا

مع السلامة يا أستاذ.. كريم عبد العزيز ينعي الفنان حسن حسني

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق العملة الرقمية pi network يعرض جهازك للخطر.. وأفضل 7 هواتف عام 2020

وفاة ابنته بالسرطان.. أزمات في حياة الراحل حسن حسني

خروج كايلي جينر من قائمة فوربس للأثرياء بسبب كذب عائلة كارديشان

أزمة قلبية.. وفاة الفنان الكبير حسن حسني عن عمر 89 عاما

سعر ومواصفات أوبل انسيجنيا opel insignia 2020 في مصر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير خصم.. تعرف على سعر قميص درة فى أحدث جلسة تصوير

حالة من الذعر بعد سرقة قرود عينات اختبار فيروس كورونا في الهند.. تفاصيل

بسبب شجار على «تابلت».. مراهق يقتل شقيقته أثناء نومها ويعترف بجريمته