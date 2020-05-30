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رياضة

نجم شباب قسنطينة يشترط اللعب في دوري الأبطال للانتقال للزمالك

السبت 30/مايو/2020 - 04:42 ص
حسين بن عيادة
حسين بن عيادة
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ملك موسى

كشف مصدر مقرب من حسين بن عيادة الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة، عن شرطه للانتقال لنادي الزمالك وهو مشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل .


يأتي هذا من أجل الموافقة على الانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.


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وكان مسؤولو الزمالك دخلوا في مفاوضات قوية مع اللاعب خلال الفترة الماضيه في ظل سعي النادي  للتعاقد مع لاعب أجنبي يجيد في الجبهة اليمنى لتعويض رحيل التونسي حمدي النقاز.


وأعلن مسؤولو نادي  الزمالك من قبل عن رفضهم لاعتماد جدول ترتيب الدوري الحالي في حالة إلغاء البطولة، متمسكًا باعتماد ترتيب الموسم الماضي حتى يتسنى للفريق الأبيض المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا للنسخة المقبلة.


وتواجد الزمالك بالمركز الرابع من جدول ترتيب الدوري للنسخة الحالية وذلك قبل بدء فترة التوقف الجارية، وهو ما يهدد مشاركة النادي الأبيض في بطولة دوري الأبطال بالعام المقبل حال إنهاء الموسم واعتماد الترتيب الحالي لجدول المسابقة المحلية.

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