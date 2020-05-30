أصغر الهزائم تهز عرشهم.. اكتشف مخاوف النرجسيون

انتشر فى الآونة الأخيرة تواجد أشخاص يعانون من النرجسية فى حياتنا، والبعض يجهل العلامات التى تميز هؤلاء الأشخاص، على الرغم من أن النرجسي بارع فى إخفاء حقيقتة الجوهرية ، إلا أنه دائم الخوف من اكتشاف شخصيته الحقيقية وأهدافه .

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أثبتت الأبحاث والنظريات الأساسية حول الشخصية النرجسية أنها شخصية كاذبة .



وفقا لما نشره موقع بولد سكاى يتوقع النرجسيون الذين نشأوا فى بيئة تساعدهم على ظهور هذه الشخصية أن يعاملهم العالم معاملة خاصة كما فعل آباؤهم ، دون أن يضطروا إلى القيام بأي شيء يستحق مثل هذا العلاج.

يعيش النرجسيون الذين نشأوا في وضع غير صحيح على معاملة من التعظيم الذاتي ، يسعون إلى تغطية خجلهم لعدم التقيد بالمعايير العالية التي فرضها آباؤهم عليهم.

في كلتا الحالتين ، يعيش النرجسيون خلف واجهة تحت الإنشاء لا نهاية لها مصممة لجذب الانتباه والمعاملة الخاصة مع إخفاء أوجه القصور والضعف التي لا يجرؤون على مواجهتها.

النرجسيون خائفون وهشاشون. الرفض والإذلال وحتى أصغر الهزائم يمكن أن يهزه جوهرهم الهش.

هذا يترك النرجسيون يركزون كليًا على صورتهم. إنهم يعتقدون أن الطريقة التي ينظر بها الآخرون إليهم ، وكيف ينظرون إلى أنفسهم ، سوف تحميهم من حقائق الحياة التي يحبها القليل منا ولكن معظمنا يقبلها. حقائق مثل:

لا أحد منا على ما يرام.

لدينا جميعًا قيودنا.

لا يمكننا الحصول على كل ما نريده.

سيكون هناك دائمًا شخص أصغر أو أجمل أو أكثر ثراءً أو أكثر نجاحًا.

في النهاية ، كلنا نموت ونموت.



يكره النرجسيون الاعتراف بهذه الحقائق العالمية ، ونادرًا ما يعترفون ، ناهيك عن ، أن الإنسان أحيانًا يعاني من الشك ، والشعور بالوحدة ، وارتكاب الأخطاء ، والعيش مع اليأس. بالنسبة للنرجسيين ، يُنظر إلى هذه التجارب على أنها ضعيفة ، لا يمكنهم السماح بها.

ونتيجة لذلك ، يعيش النرجسيون باستمرار على أهبة الاستعداد ، وينظرون إلى الجميع كمنافسين محتملين. قد تختلف استراتيجيات النرجسيين - قد يصبحون حشودًا أو عارضين أو سحرة أو شهداء - لكن الأهداف هي نفسها: أن تسود في كل مرة مع تجنب فقدان الوجه دائمًا.

يميل النرجسيون ، المحاصرون في تدوير نسخة من الواقع الأكثر ملاءمة لهم ، إلى الكذب والتحريف بسهولة بحيث يصبحون مقتنعين بأن كل ما ينطقونه في الوقت الحالي هو صحيح. بالنسبة للكثيرين من حولهم ، يمكن أن تكون هذه القناعة ما لم تكتشف ديناميكية الرجل وراء الستار.

لاحظ على الشخص النرجس النشاط الدائم ولا يستطيع التوقف عن ذلك النشاط، لكى يستطيعون لفت الانتباه وإشباع الذات النرجسية ، يتلاعبون ويتنمرون ويتفاخرون. هذه التكتيكات والإسقاطات حتمًا تفرغ من الشعور بالوحدة والإرهاق النرجسيين غير المعروفين لمن حولهم.

يكشف إثارة غضبهم بسبب الأحداث الأكثر اعتدالًا، عن خوفهم الشديد من اكتشاف وجههم الحقيقي.

قد يساعد فهم خوفهم من أن يُنظر إليهم على أنهم عاديون في تفسير عدم قدرتهم على مقابلة الآخرين في ساحة لعب متساوية أو البحث عن حلول مفيدة للجميع.

ومع ذلك ، فإن التعاطف مع النرجسيين وفهمهم لا يتخلص من مسؤوليتنا لحماية أنفسنا من التلاعب بالنرجسية وإساءة معاملتها.

عندما تتفاعل مع النرجسيين ، اسأل نفسك ما هي التكاليف. ضع في اعتبارك ما إذا كانت هذه التكاليف تستحق إنفاق دقيقة أكثر من اللازم حول شخص نرجسي غير صحي، ام لا والأفضل الابتعاد عنه لانه يحتاج لوقت كبير للعلاج والبعض لا يجدي العلاج نتيجة بالنسبة لهم.