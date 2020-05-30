4 علامات تكشف الشخص النرجسي

كشف موقع power of positivity عن 4 أشياء يفعلها النرجسيون في كثير من الأحيان للبقاء في مركز الاهتمام ، وحذر الموقع من الوقوع في حب الشخصية النرجسية.





ووفقًا للموقع فإن هناك 4 أشياء يفعلها النرجسيون دائما هي:

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1. لعب الضحية

هناك العديد من النرجسيين الذين ليس لديهم القدرة على التعاطف مع الآخرين بسبب طبيعتهم المتمحورة حول الذات. لكن هذا لا يعني أنهم لا يمتلكون فهمًا إدراكيًا لحقيقة أن الآخرين يمكن أن يكون لديهم شعور قوي بالتعاطف. هذا يتيح لهم الاستفادة من الآخرين بسهولة ، إنهم يصورون أنفسهم كشهداء من خلال التلاعب ، مما يولد موجة من التعاطف لا يستحقونها بكل بساطة.

2. التواء المواقف من خلال الإسقاط العكسي

يعمل هذا بشكل مشابه إلى حد ما مع لعب الضحية ، ولكن في كثير من الأحيان تكون النتائج أسوأ. النرجسي يعرف كيفية استخدام التلاعب للحصول على ما يريد،النرجسي قادر على اتخاذ موقف وقلبه رأسًا على عقب ، يستمتع العديد من النرجسيين برؤية أشخاص آخرين يعانون من الألم الذي يسببونه للتلاعب ، لذا مارس التفكير الإيجابي والابتسام ، لا تدعهم يرون أنهم أزعجوك.

3. لعبة اللوم

إنهم ينهارون ويهاجمون ويصبحون دفاعيين للغاية - وهذا ينطوي في كثير من الأحيان على تغيير اللوم حوله ، سيقولون أن شخصًا آخر فعل شيئًا جعله يتصرف بهذه الطريقة ،سوف يلومون الآخرين على مشاكلهم، ربما يقومون ببساطة بتبديل الموضوع والتحدث عن شيء حساس أو صعب ، فقط لصرف انتباهك عن أخطائهم.

4.محور اهتمام المجموعة

أثناء المحادثات ، يميل النرجسيون أيضًا إلى عدم طرح الأسئلة. إنهم غير مهتمين بالاستثمارات العاطفية أو العقلية لدى أشخاص آخرين ، لذلك فهم لا يهتمون عادة بمعرفة رأيك أو ما تشعر به أو ما يحدث معك ،سيقومون بتكوين قصص حول سبب امتلاكهم الخبرة لإعطاء هذه النصيحة ويصرون على اتباعها .

