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رئيس شعبة الاتصالات: ملف مكاتب مقدمي خدمات الحكومة الإلكترونية تحول للوزارة ..فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 03:36 ص
ايهاب سعيد، رئيس
ايهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية
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اسراء صبري
قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية، إن مكاتب مقدمي خدمات الحكومة الالكترونية أو مكاتب الخدمات الجماهيرية بدأت العمل عام 2008 بعد قرار من مجلس الوزراء.

وأضاف إيهاب سعيد، خلال حواره ببرنامج "وطن رقمي، المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن مكاتب مقدمي الخدمات الحكومية الالكترونية تهدف إلي التباعد مابين مقدمي الخدمة و متلقي الخدمة، لافتا إلي أن ألاف المكاتب استعدت وبدأت في الاستعداد والعمل.

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية، أن مكاتب مقدمي الخدمات متواجدة على مستوى المحافظات، بالإضافة إلي أن عدد ساعات عمل تلك المكاتب أكثر من عدد ساعات الجهات الحكومية.

وأكد على أن بعد الثورة حدثت بعض المشاكل سواء كانت بسبب بعض الجهات ، أو أخطاء وقع بها أصحاب المكاتب، والتى بدورها أدت إلى توقف تلك المكاتب.

وأشار إلى أن ملف مكاتب مقدمي خدمات الحكومة الالكترونية تحول بالكامل إلى وزارة الاتصالات، متابعا: التحول أصبح بمثابة شهادة ميلاد جديدة للمشروع، وذلك لقدرة الوزارة على توفير البنية التحتية الصحيحة للمشروع.
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