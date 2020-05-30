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أخبار العالم

366 ألف وفاة.. العالم يتخطى 6 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

كشف موقع "وورلد ميتر" اليوم السبت، أن الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حول العالم كسرت حاجز الـ6 مليون شخصًا. 

وقال الموقع إن الإصابات بفيروس كورونا وصلت حتى الآن 6 ملايين و23 ألفًا و154 حالة. 

وذكر الموقع أن حصيلة الوفيات بالوباء العالمي بلغت 366 ألفا و365 حالة، فيما شفي أكثر من 2.6 مليون مصاب من المرض. 

وفي القائمة المنشورة عبر الموقع، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات التي تجاوز عددها 1.7 مليون إصابة، وأتت البرازيل في المرتبة الثانية بأكثر من 466 ألف إصابة وبعدها روسيا وإسبانيا. 
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