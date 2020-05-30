366 ألف وفاة.. العالم يتخطى 6 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا





كشف موقع "وورلد ميتر" اليوم السبت، أن الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حول العالم كسرت حاجز الـ6 مليون شخصًا.





وقال الموقع إن ا لإصابات بفيروس كورونا وصلت حتى الآن 6 ملايين و23 ألفًا و154 حالة.





وذكر الموقع أن حصيلة الوفيات بالوباء العالمي بلغت 366 ألفا و365 حالة، فيما شفي أكثر من 2.6 مليون مصاب من المرض.



