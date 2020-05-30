عاش شهيدًا.. زوجة أحمد شبرواي: الاختيار كشف الفكر المتطرف للجماعات الإرهابية.. فيديو

قالت زوجة الشهيد أحمد شبرواي، أحد شهداء ملحمة البرث ، إنها تابعت مسلسل الاختيار منذ بدايته، معقبه: تابعته من قبل ظهور أحمد.





وأضافت زوجة الشهيد خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، كنت متأثرة جدا بالمسلسل..كنت متأثرة بالحرب في سيناء وطريقة عرض المسلسل..المسلسل كشف الفكر المتطرف.





وتابعت: كنت مبسوطة بالمسلسل والحاله إلي كان عاملها..ولكن بعد ظهور أحمد بقيت مبسوطة جدا..عشان المسلسل قدم دور لأحمد.





وأوضحت أحمد اشتغل قبل كدا كتير أوي في سيناء، معقبة: أنهم يعرضوا جزء من شغلة وخاصة أيامه الأخيرة دي حاجة بستطنى وكنت فخورة.





ولفتت إلي أن أحمد كان ضابط شاطر ومتفاني في عمله ودا بشهادة كل أصحابة..كان بيهتم بتدريب العساكر.



