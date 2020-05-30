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توك شو

البرنامج لا يمنح أموالًا للمستخدمين.. تيك توك: لا نسمح بنشر المحتوى الفاضح وبيانات المشتركين مشفرة..فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 02:19 ص
تيك توك
تيك توك
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حمزة شعيب
كشف هاني كامل مدير علميات المحتوي بتطبيق تيك توك فى منطقة شمال إفريقيا، حقيقة ماتردد عن قيام التطبيق بمنح مستخدميه مقابل مادي  نظير المحتوى الذى يضعونه.

وأكد كامل خلال مداخلة هاتفية  مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولى المصرية"،:"التطبيق لا يدفع أموال لأى منشئ محتوى عليه، لافتا إلى أن جميع بيانات  المستخدمين الموجودة على التطبيق مشفرة ولايمكن للموظفين بالشركة الإطلاع عليها".
ونوه إلى ان التطبيق يساهم فى مواجهة كورونا من خلال حملة خليك مسؤول، وذلك عن طريق شراكات مع جهات مصرية ودولية على رأسها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

ولفت إلى أن التطبيق به قواعد خاصة  بكل منطقة ولا يسمح بنشر المحتوي الفاضح أو العنصري.

وشهدت الأسابيع الماضية، إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التيك توك "اليوتيوبر" وعلى رأسهم "سما المصري، حنين حسام، مودة الأدهم، وغيرهن من المرتكبات للعديد من المخالفات، بجانب ليو لوتيان وشهرته جاكسون "صيني الجنسية" ٣٢ عامًا، وليو روبينج، ٣٠ سنة، صيني الجنسية -المتهمين مع حنين حسام-.

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