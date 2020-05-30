خبير نفسي: تطبيق تيك توك مصمم بغرض إدمان المستخدمين له

قال الدكتور محمد محمود الخبير النفسى، إن أغلب تطبيقات السوشيال ميديا تم تصميمها بغرض إدمان المستخدمين لها، موضحا:"تطبيق التيك توك نجح فى ذلك".





وحلل الخبير النفسى، شخصية مستخدمي تطبيق تيك توك، قائلا:" البعض منهم يبحث عن الشهرة والبعض الآخر يبحث عن جمع الأموال".









وفى السياق ذاته قال هاني كامل مدير عمليات المحتوى بتطبيق تيك توك فى منطقة شمال إفريقيا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولى المصرية"،:"التطبيق لا يدفع أموال لأى منشئ محتوى عليه، لافتا إلى أن جميع بيانات المستخدمين الموجودة على التطبيق مشفرة ولايمكن للموظفين بالشركة الإطلاع عليها".





ونوه إلى ان التطبيق يساهم فى مواجهة كورونا من خلال حملة خليك مسؤول، وذلك عن طريق شراكات مع جهات مصرية ودولية على رأسها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.





وشهدت الأسابيع الماضية، إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التيك توك "اليوتيوبر" وعلى رأسهم "سما المصري، حنين حسام، مودة الأدهم، وغيرهن من المرتكبات للعديد من المخالفات، بجانب ليو لوتيان وشهرته جاكسون "صيني الجنسية" ٣٢ عامًا، وليو روبينج، ٣٠ سنة، صيني الجنسية -المتهمين مع حنين حسام-.