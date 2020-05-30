صورنا في ظروف صعبة.. كريم محجوب: تايسون حكى لي كل تفاصيل حياته لأقدم شخصيته.. فيديو

قال الفنان كريم محجوب، مجسد شخصية البطل تايسون في ملحمة البرث، إن تايسون بطل من أبطال القوات المسحلة، معقبا: هو جندي صاعقة وأحد الأبطال اللي وقفوا في ملحمة البرث". صاعقة





وأضاف كريم محجوب، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج كلام في السياسة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، انا محظوظ بالتجربة دي ..ومحظوظ أني جسدت شخصية البطل تايسون".





وتابع : أول ما مضيت العقد تواصلت مع تايسون واتكلمت معاه أكثر من مرة واتقابلنا أكثر من مرة..تايسون كان على طول معايا في التصوير.





وواصل قائلا: حكالي عن حياتة قبل الجيش وفي الجيش عشان اقدر أقدم الشخصية.





وأكد على أن تجربة مسلسل الاختيار كانت تجربة صعبة جدا.، معقبا: التصوير كان صعب جدا..كنا بنصور في ظروف مشابهة لظروف أبطالنا في سيناء".





وأشار إلي أن المجهود كان مضاعف..وكنا بنصور في بيئة صحراوية والمناخ فيها كان صعب جدا".