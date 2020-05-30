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أخبار العالم

في 24 ساعة.. أمريكا تسجل 1225 حالة وفاة جديدة بكورونا

السبت 30/مايو/2020 - 02:49 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة سجلت 1225 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، أعلنت عدة مستشفيات أمريكية أنها أوقفت استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في علاج الملاريا والذي روج له الرئيس دونالد ترامب على أنه علاج لفيروس كورونا، بعدما أشارت عدة دراسات إلى عدم فعاليته وأنه قد يسبب مخاطر كبيرة.

وقالت شركة فيزينت التي تشتري الأدوية لنحو نصف مستشفيات الولايات المتحدة، إن طلبيات هذا العقار انخفضت إلى عشر ما كانت عليه خلال ذروة التفشي في نهاية مارس، لتصل إلى نحو 125 ألف قرص في الأسبوع الماضي.

كما أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، أمس الجمعة، أن على العاملين فى مجال الرعاية الصحية أن يراقبوا عن كثب مرضى كورونا الذين يتلقون علاجا بعقار هيدروكسى كلوروكين نظرا لآثاره الجانبية الضارة.
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