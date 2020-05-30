في 24 ساعة.. أمريكا تسجل 1225 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة سجلت 1225 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وفي وقت سابق، أعلنت عدة مستشفيات أمريكية أنها أوقفت استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في علاج الملاريا والذي روج له الرئيس دونالد ترامب على أنه علاج لفيروس كورونا، بعدما أشارت عدة دراسات إلى عدم فعاليته وأنه قد يسبب مخاطر كبيرة.





وقالت شركة فيزينت التي تشتري الأدوية لنحو نصف مستشفيات الولايات المتحدة، إن طلبيات هذا العقار انخفضت إلى عشر ما كانت عليه خلال ذروة التفشي في نهاية مارس، لتصل إلى نحو 125 ألف قرص في الأسبوع الماضي.



