قدم صورة البطل الشعبى.. محمود البزاوي: مسلسل الاختيار حقق الغرض من انتاجه..فيديو

حل الفنان محمود البزاوي ضيفا على الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "التاسعة" والذاع عبرقناة "الأولى المصرية" للحديث عن مشاركتها فى السباق الرمضاني من خلال مسلسلي فرصة ثانية وإتنين فى الصندوق.





وخلال الحوار قال البزاوي:" مسلسل الإختيار حقق الغرض من عمله بكل المواصفات، موضحا:" باهر دويدار مؤلف المسلسل والمخرج بيتر ميمي نجاحا فى تقديم صورة البطل الشعبي بأفضل شكل".





ونوه إلى ان كل ماكان يتمناه ان يصبح المنسي بطلا شعبيا على مستوى العالم وليس مصري فقط، مردفا:" أتمنى أن يوزع على المنصات العالمية".





وشارك البزاوى في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمدالشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.





وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.