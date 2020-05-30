أكبر مكاسب شهرية في تاريخه.. أسعار نفط خام تكساس ترتفع بشدة

ارتفعت أسعار النفط خلال ختام تداولات فجر اليوم، متخلصةً من خسائرها السابقة بالجلسة، وحققت مكاسب شهرية قياسية، وذلك مع تفعيل اتفاق "أوبك+" وانخفاض إنتاج النفط الحالي.





وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس تسليم يوليو بنسبة 5.3% أو 1.78 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 35.49 دولار للبرميل، وحقق الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 6.7%، بينما حقق مكاسب شهرية قياسية بنسبة 88.4%.





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كما صعدت العقود الآجلة لمزيج "برنت" تسليم يوليو عند التسوية بنسبة 0.1% أو أربعة سنتات وأغلقت جلسة لندن عند 35.33 دولار للبرميل، محققة مكاسب شهرية بنحو 39.8% ومكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%.





ودخل اتفاق " أوبك+ " حيز التنفيذ بداية من الأول من مايو الجاري، حيث يتم بموجبه خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميًا حتى الثلاثين من يونيو وسط مناقشات بتمديده لما بعد ذلك.





وأظهر مسح أجرته رويترز انخفاض إنتاج "أوبك" من النفط بحوالي 5.91 مليون برميل يوميًا إلى 24.77 مليون برميل يوميًا في مايو، وهو المستوى الأدنى في عقدين.