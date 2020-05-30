حكايتة حكاية..تامر مجدي: مكنتش مصدق أني هجسد شخصية الشهيد علي علي.. فيديو





قال الفنان تامر مجدي، مجسد شخصية الشهيد علي علي ، أحد شهداء ملحمة البرث ، إنه يفضل أن يتم مناداتة بـ علي تيمنا بالشهيد علي، متابعا: دور الشهيد علي أهم دور عملته في حياتي".





وأضاف تامر مجدي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج كلام في السياسة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مكنتش مصدق أني هجسد الشخصية دي..وعملت بحث عن الدور ولاقيت أني هعمل دور بطل حقيقي".





وتابع الشهيد علي علي دا حكايتة حكاية..وأكبر دليل أن الناس والسوشيال ميديا كانوا بيتكلموا عنه قبل ما نمثل، كنت مبسوط جدا وانا بقوم بدور الشهيد علي علي".





وواصل قائلا: مكنتش برتب للدور قبل ما اطلع اعمله عكس كل الأدوار اللي عملتها قبل كدا..ربنا كان مسهل الأمور، معقبا: جمعت معلومات عن الشخصية بس المشاهد طلعت كد بدون ترتيب".





وأوضح، بعد ما عرفت الدور تواصلت مع والدة الشهيد..كلمتها "فيديو كول" وأول ما شافتني قالتلي كأني شوفت علي والعمر الطويل ليك.





ولفت إلي أن والدة الشهيد علي أصبحت أمي الثانية..وانا نجحت بسبب دعواتها وهي غالية عندي جدا.