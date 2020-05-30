أخبار التوك شو.. لجنة مكافحة فيروس كورونا: تغيير بروتوكول العلاج خلال ساعات.. والفيتامينات لا تمنع الإصابة بالفيروس

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار.













حذرت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من الأدوية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعلاج فيروس كورونا.





حل الفنان محمود البزاوي ضيفا على الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى المصرية"، للحديث عن مشاركته فى السباق الرمضاني من خلال مسلسلي "فرصة ثانية" و"اتنين فى الصندوق".









قالت زينب محمد، والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح، أحد شهداء كمين البرث، إنها لم تقدر على مشاهدة مسلسل "الاختيار"، ولكن تابعت بعض اللقطات على النت؛ لأن المشاهد كانت صعبة عليها، على حد قولها.









كشفت هبة القدسي، الكاتبة الصحفية من واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، تفاصيل جديدة بشأن حرب موقع التدوينات المصغر «تويتر» والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي نشبت خلال الفترة الأخيرة.









كشف الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، حقيقة وصول مصر لمرحلة الذروة فى تفشى فيروس كورونا.









قال عالم الفيروسات الدكتور يحيى مكي، المستشار بوزارة الصحة الفرنسية، إنه لا بد من رفع الحجر الصحي لكي تعود الحياة وعجلة الإنتاج حتى لا يدمر الإنسان.









قال الدكتور صلاح زين الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت، إن هناك عدة أدوية تجري الأبحاث عليها لعلاج فيروس كورونا المستجد.









قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بطب قصر العيني، إن الباحثين في علم الدواء أتوا بجميع أنواع الأدوية الموجودة في العالم والبالغ عددها 7000 نوع وتم فحصها بالكامل.







