حسن حسني: قدمت أعمال فنية من أجل المال فقط.. فيديو

رحل عن عالمنا الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.





واضطر "حسن حسنى" التواجد في بعض الأعمال غير راض عنها لاحتياجه للأموال حسبما قال في برنامج ثلاثي ضوضاء المسرح"، الذي أذيع على قناة «الحياة».





وتابع: جلست في المنزل فترة، وأنا لا أحب هذا وقبلت بعض السيناريوهات لأنه لا يوجد أموال معي».









وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.







