والد أم كلثوم.. أشهر أدوار حسن حسني بالدراما التلفزيونية
السبت 30/مايو/2020 - 09:29 ص
حسن حسنى
قدم الفنان الراحل حسن حسني
أكثر من 40 عملا دراميا للتلفزيون، استطاع من خلالها ترك بصمة واضحة في أدوار لن تمحى من الذاكرة، ولعل من أشهر أدواره هي شخصية والد أم كلثوم في المسلسل الشهير.
كما برع أيضا في مسلسلات، أرابيسك، أين قلبي، أبنائي الأعزاء.. شكرا، أميرة في عابدين وغيرها.
وأكدت نقابة المهن التمثيلية أن جنازة الفنان الكبير حسن حسني سوف تشيع من مستشفى دار الفؤاد صباح اليوم إلى مدافن الأسرة بطريق الفيوم ظهرا، ولن تستقبل عائلته العزاء التزاما بقرارات التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.
وغيب الموت الفنان الكبير حسن حسني
قبل قليل عن عمر يناهز الـ89 عاما متأثرا بازمة قلبية، بعد مسيرة حافلة من العطاء.
ولد الفنان الكبير حسن حسني في مدينة القاهرة عام 1931، أحب التمثيل فى فترة مبكرة من حياته وشارك في معظم الفرق المسرحية في مدرسته وحصل على العديد من الميداليات وشهادات التقدير من وزارة التربية والتعليم.
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في بداية الستينات انتسب إلى فرقة المسرح العسكري التي كانت تابعة للجيش وقدم الكثير من المسرحيات مع الفرقة بالإضافة إلى مشاركته بأدوار صغيرة في عدة أفلام منها "لا وقت للحب" 1963، "بنت الحتة" 1964.
ومن أبرز أفلام الفنان الراحل حسن حسني (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).