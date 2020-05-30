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رياضة

اتجاه قوي لإلغاء جولتي الذهاب والإياب في البطولات الأوروبية

السبت 30/مايو/2020 - 06:09 ص
شعار بطولات اوروبا
شعار بطولات اوروبا لكرة القدم
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محمد رشاد
يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا خطة لتنظيم الجولات الثلاث الأخيرة من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي جميعها في مدينة واحدة وأن تقام الجولة من مباراة واحدة فقط، بدلًا من خوض مباراتي ذهاب وإياب.

وتوقفت مباريات دوري أبطال أوروبا منذ مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا.


لم يتم البت في أي خطط، ولكن هناك احتمال أن يتم لعب المباريات المتبقية من دور الـ 16 كما كان مخطط له، ومن ثم سيتم لعب ربع النهائي وما بعده في مدينة واحدة فقط.

كما سيتخلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن فكرة خوض مباراتي ذهاب وإياب في الدور ربع النهائي ونصف النهائي، على أن تلعب مباراة واحدة فقط.

وأوضح رئيس نادي خيتافي الإسباني، أنخيل توريس في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي": "فكرة يويفا هي أن تلعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بدءًا من ربع النهائي، مباراة واحدة في مكان واحد، لكن لم يؤكدوا شيئًا حتى الآن".

وأكد: "يويفا سيتوصل لقرار نهائي يوم 17 يونيو المقبل، عندما تجتمع اللجنة التنفيذية".

لم يتم الإعلان عن المدينة التي يمكن أن تستضيف إحدى البطولتين أو كلتيهما، ولكن يتم التفكير في لشبونة، في البرتغال، أو إحدى مدن ألمانيا.

وكان من المفترض أن يقام النهائي على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في العاصمة التركية، إسطنبول، لكن أشارت تقارير إلى أنه سيتم تغيير الملعب والمدينة المضيفة.
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