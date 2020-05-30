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فن

الله يرحمك يا زواوي.. شريف منير ينعى الراحل حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 06:24 ص
صدى البلد
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منار نور
نعى الفنان شريف منير  الراحل حسن حسني  الذي توفي فجر اليوم اثر ازمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا

ونشر الفنان شريف منير  صورة للفنان حسن حسني عبر حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلا : " رحمة الله عليك يا أستاذي الكبير .. الله يرحمك يا زواوي يا بويا وخويا ". 

وتوفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).
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