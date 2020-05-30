AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرية الروسية تختبر سفينة إنزال كبيرة

السبت 30/مايو/2020 - 07:44 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

بدأت القوات التابعة لأسطول بحر البلطيق في سلاح البحرية الروسي بمرحلة جديدة من اختبارات سفينة الإنزال العسكرية الكبيرة "بيوتر مورجونوف".

وأشار بيان صادر عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية ونشرته قناة "روسيا اليوم" إلى أن فرقا تابعة لأسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي مدعومة بآليات عسكرية ومروحيات ستشارك في المرحلة الثانية من الاختبارات الحكومية التي تخضع لها سفينة الإنزال الكبيرة " بيوتر مورجونوف" والتي بدأت في الـ 25 من مايو الجاري".

وأوضح البيان أن السفينة المذكورة كانت قد خضعت سابقا لاختبارت تم فيها التدرب على استقبال وإنزال الأفراد والمعدات العسكرية المختلفة بما فيها المركبات المدرعة وناقلات الجنود.

وأكد أنه وفي الاختبارات الحالية سيتم التحقق من إمكانيات معدات الاتصال في السفينة وقدرتها على تبادل البيانات مع الآليات والطائرات والمروحيات ومراكز الاتصالات البحرية والأرضية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفينة حربية روسية تصل إلى المتوسط لتعزيز القوات العاملة هناك

ترشيحاتنا

حكم الإصرار على إقامة صلاة الجماعة رغم كورونا.. الإفتاء تجيب

طفل حديث الولادة ينجو بأعجوبة من محاولة لدفنه حيًا.. تعرف على التفاصيل

أخبار الرياضة.. الأهلي يوقع عقوبة على أجايي.. والوداد المغربي ينفي الدخول في صفقة تبادلية مع الزمالك

دعاء قبل النوم من 6 كلمات.. ردده النبي 3 مرات كل ليلة

وفاة ابنته بالسرطان.. أزمات في حياة الراحل حسن حسني

التهاب الحلق وارتفاع درجات الحرارة الأبرز.. أستاذ أمراض صدرية: فقدان حاستى الشم والتذوق من أعراض الإصابة بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شجار على «تابلت».. مراهق يقتل شقيقته أثناء نومها ويعترف بجريمته

سعر ومواصفات أوبل انسيجنيا opel insignia 2020 في مصر.. صور

طفل حديث الولادة ينجو بأعجوبة من محاولة لدفنه حيًا.. تعرف على التفاصيل