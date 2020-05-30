البحرية الروسية تختبر سفينة إنزال كبيرة





بدأت القوات التابعة لأسطول بحر البلطيق في سلاح البحرية الروسي بمرحلة جديدة من اختبارات سفينة الإنزال العسكرية الكبيرة "بيوتر مورجونوف".





وأشار بيان صادر عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية ونشرته قناة "روسيا اليوم" إلى أن فرقا تابعة لأسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي مدعومة بآليات عسكرية ومروحيات ستشارك في المرحلة الثانية من الاختبارات الحكومية التي تخضع لها سفينة الإنزال الكبيرة " بيوتر مورجونوف" والتي بدأت في الـ 25 من مايو الجاري".





وأوضح البيان أن السفينة المذكورة كانت قد خضعت سابقا لاختبارت تم فيها التدرب على استقبال وإنزال الأفراد والمعدات العسكرية المختلفة بما فيها المركبات المدرعة وناقلات الجنود.





وأكد أنه وفي الاختبارات الحالية سيتم التحقق من إمكانيات معدات الاتصال في السفينة وقدرتها على تبادل البيانات مع الآليات والطائرات والمروحيات ومراكز الاتصالات البحرية والأرضية.



