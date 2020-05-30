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أخبار العالم

الجيش المالي يعلن اعتقال 6 عناصر إرهابية وسط البلاد

السبت 30/مايو/2020 - 09:42 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت القوات المسلحة المالية القاء القبض على ستة عناصر إرهابية وسط البلاد.

وذكر بيان للجيش المالي بثته وسائل إعلام محلية اليوم (السبت) إن قوة عسكرية ألقت القبض على ستة ارهابيين في منطقة كامكا سيبي النابعة لمحافظة موبتي وسط البلاد.

وتشهد مالي أوضاعا أمنية صعبة بسبب تنامي الجماعات الارهابية المسلحة خصوصا في وسط وشمال البلاد.
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