أخبار الرياضة.. الأهلي يوقع عقوبة على أجايي.. والوداد المغربي ينفي الدخول في صفقة تبادلية مع الزمالك

كشف مصدر مقرب من حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة، عن شرطه للانتقال لنادي الزمالك وهو مشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل.