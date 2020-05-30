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رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي يوقع عقوبة على أجايي.. والوداد المغربي ينفي الدخول في صفقة تبادلية مع الزمالك

السبت 30/مايو/2020 - 08:10 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية.


أكد رئيس اللجنة القانونية للترجي الرياضي التونسي رياض التويتي أن جلسة محكمة التحكيم الرياضي الطاس بشأن ملف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 التي عقدت بالأمس كانت غير مريحة.


كشف مسئولو نادي الوداد المغربي ، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن عقد صفقة تبادلية مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة، وفي ظل وقف النشاط الرياضي جراء جائحة كورونا فى مصر والمغرب.


قرر سيد عبد الحفيظ، مدير  الكرة  بالأهلي،  توقيع غرامة مالية على النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة  القدم بالنادي، بعد  تسجيله حلقة تليفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية منذ فترة، دون الرجوع إليه في هذا الأمر.


كشف مصدر مقرب من حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة، عن شرطه للانتقال لنادي الزمالك وهو مشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل.
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