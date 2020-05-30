آسير ياسين ينعى حسن حسني: الله يرحمك يا مبدع وصاحب السيرة الطيبة

نعى الفنان آسر ياسين، الفنان حسن حسني الذي توفي فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.





وغرد آسير ياسين،من خلال حسابه الشخصي عبر تويتر:" إنا لله وإنا إليه راجعون..الله يرحمك يا عم حسن يا جميل يا مبدع يا طيب يا صاحب السيرة الطيبة. #الفاتحة





وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم ، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، قدم خلالها عدد كبير من الأدوار الخالدة.





وشارك حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.