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محافظات

على مساحة 11 فدانا.. فض سوق للخضار بشبرا الخيمة وإحالة المخالفين للتحقيق

السبت 30/مايو/2020 - 09:21 ص
فض سوق للخضار بشبرا
فض سوق للخضار بشبرا الخيمة
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إبراهيم الهوارى
تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من فض سوق للخضار بشبرا الخيمة؛ فى إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


تلقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بلاغا بإنشاء سوق للخضار بمنطقة شارع ترعة الإسماعيلية بحوض الدكر بحي شرق شبرا الخيمة على مساحة 11 فدانا بالمخالفة القانونية.

وعلى الفور كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بقيادة الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس الحي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.

وتوجه الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حى شرق شبرا الخيمة يرافقه مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة، إلى المكان، وتبين بأنه يتم إنشاء سوق للخضار بتلك المنطقة، وتم فض وإخلاء المكان ومصادرة الموازيين الموجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحويل جميع المخالفين إلى جهات التحقيق المعنية.

من جانبه، طالب محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، أصحاب المحال التجارية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بتنفيذ قرارات الغلق طبقا للمواعيد المحددة حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وناشد "الهجان"، المواطنين، الالتزام بمواعيد حظر التجوال وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة للحد من التجمعات واتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان والاهتمام بأعمال النظافة الشخصية وتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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