استعدادا لاستئناف الدوري.. طنطا يجهز الرباعي الإفريقي

أجرى أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا ، اتصالا هاتفيا برباعي الفريق الأول للاطمئنان عليهم ومتابعة تدريباتهم، استعدادا لاستئناف الدوري المصري وعودة التدريبات الجماعية.





ويتواجد الرباعي الإفريقي ماريو برنارد الجابوني، وتاديو لوانجا الأوغندي، وجون ايفيري الكيني، والحسن ضيوف السنغالي في مصر منذ توقف بطولة الدورى المصري على خلفية انتشار فيروس كورونا.









ووضع أيمن المزين للاعبي الفريق برنامجا للتدريبات المنزلية بجانب الالتزام بالحفاظ على الأوزان خلال فترة التوقف الحالية.





وكان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أكد استئناف النشاط تدريجيا بدءا من 15 يونيو المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة حال ظهور حالة واحدة مصابة بالفيروس.











جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة يعد مع اتحاد كرة القدم سيناريوهات عودة النشاط الرياضي وفقا لضوابط وإجراءات صارمة.