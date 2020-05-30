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فن

لقاء سويدان تنعى حسن حسني: الله يرحمك ويغفر لك

السبت 30/مايو/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نعت الفنانة لقاء سويدان النجم حسن حسنى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت لقاء سويدان: "الله يرحمك يا عم حسن ويغفر لك #حسن_حسني الدوام لله".

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وتوفي قبل ساعات الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
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