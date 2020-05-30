تحذيرات التعليم للطلاب من الاقتباس فى الأبحاث يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، السبت.





وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:





"أخبار اليوم"

الاتحاد الأوروبى يشيد بدور مصر فى تحقيق الاستقرار بالمنطقة





"الأهرام"

التضامن تقدم بلاغًا للنائب العام بخصوص واقعة ترويع شابين لطفل من ذوى الإعاقة بكلب مفترس





المصرى اليوم

وزير الأوقاف: مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان والإرهاب لا دين له ولا وطن





اليوم السابع

لطلاب الجامعات.. التعليم يحذر: نظام إلكترونى يكشف نسبة اقتباس من الأبحاث





صدى البلد

مصر للطيران: لم نستأنف رحلاتنا الجوية والقرار تتخذه الحكومة وليس الشركة





الوطن

التعليم: كل ما يتم تداوله بخصوص الثانوية العامة بخلاف صفحة الوزارة مزيف