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حوادث

مصادرة الدي جي والكراسي.. الأمن يضبط المسئول عن إقامة حفل تنجيد في الجيزة.. صور

السبت 30/مايو/2020 - 10:05 ص
تنجيد في الجيزة
تنجيد في الجيزة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تباشر النيابة العامة، التحقيقات في واقعة ضبط المسئول عن إقامة فرح شعبي بمنطقة المنيب في الجيزة ؛ بالمخالفة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد وحظر التجمعات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تمكنت من ضبط المسئول عن إقامة تنجيد شعبي في منطقة المنيب.


التحريات التى أشرف عليها اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت عن ورود معلومات للأجهزة تفيد بإقامة أحد الأشخاص فرح شعبي "تنجيد" بمنطقة المنيب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبط المسئول عن إقامة الفرح، ومصادرة الدي جي والسماعات والكراسي.
مصادرة الدي جي والكراسي.. الأمن يضبط المسئول عن إقامة حفل تنجيد في الجيزة.. صور
مصادرة الدي جي والكراسي.. الأمن يضبط المسئول عن إقامة حفل تنجيد في الجيزة.. صور
مصادرة الدي جي والكراسي.. الأمن يضبط المسئول عن إقامة حفل تنجيد في الجيزة.. صور
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